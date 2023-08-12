Kanada tarihinin en büyük orman yangını: 13.4 milyon hektar alan yandı Kanada'da halen devam eden, ülke tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen orman yangınlarında şu ana kadar çıkan 5 bin 500 civarında yangında, yaklaşık 13,4 milyon hektar alanın yandığı açıklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kuzey Ormancılık Merkezi Genel Müdürü Michael Norton, yangın sezonunun devam ettiğine dikkati çekti. Norton, ilerleyen haftalarda yangınlarda "önemli ölçüde artış yaşanacağı" konusunda uyardı. 5 bin 500 yangında 13.4 milyon hektar ormanlık alan kül oldu Kayıtlara "ülke tarihinin en büyük yangını" olarak geçen yangınlarda, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin 500 yangın çıktı. Söz konusu yangınlarda, yaklaşık 13.4 milyon hektar ormanlık alan yok oldu. 167 binden fazla insan evlerini terk etti Yetkililer, yangınlar nedeniyle ülkede 167 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Benzer felaket 1989'da yaşandı Kanada'daki bir önceki en büyük orman yangınları, 1989'da nisan-eylül aylarını kapsayan orman yangınları sezonunda meydana gelmiş, yaklaşık 7,6 milyon hektar ormanlık alan yanmıştı.