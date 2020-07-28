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    Kanada’da 11 ev, yangında kül oldu

    Kanada'da 3 katlı sıra evlerden birinde çıkan ve hızla yayılan yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 07:37
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    Kanada’da 11 ev, yangında kül oldu

    Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde bulunan Winona’da dün gece saat 03.00 sularında çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

    11 EV TAMAMEN YANDI

    Yangında 3 katlı sıra evlerde bulunan 11 ev küle döndü. Yangın, rüzgarın etkisi ile yan bloklara sıçrayarak büyüdü. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bölgedeki tüm evleri tahliye etti.

    Kanada’da 11 ev, yangında kül oldu #1

    ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    İtfaiye Ekip Şefi Dave Cunliffe, yangına hemen müdahale ettiklerini ifade ederek, bölge sakinlerinin ve ekiplerin olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

    Cunliffe, "Ekipler büyük bir çaba sarf etti. Yüksek hacimli su ve hava operasyonları kullanılarak yangının durdurulması sağlandı" dedi.

    Kanada’da 11 ev, yangında kül oldu #2

    MADDDİ HASAR MİLYONLARCA DOLAR

    Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evlerdeki maddi hasarın ise milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Kanada’da 11 ev, yangında kül oldu #3

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