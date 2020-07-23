Kanada'da genç bir kız, gökdelenden sandalye fırlattı

Oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye atan genç kıza, 2 bin dolar para cezası verildi.

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Marcella Zoia, oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye fırlattı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Zoia, ülkede gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan video Kanadalıların tepkisini çekerken, savrulan sandalye ise bebek arabasındaki çocuğun ve annesinin hemen yanına düştü. Zoia, sosyal medya hesabına yüklediği videoyu saatler sonra silse de cezadan kaçamadı.

Kanada'da bir kadın gökdelenden sandalye fırlattı

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin yayılmasının ardından Marcella Zoia’ya dava açıldı. Mahkemeye sunulan kanıtlarda genç kızın, olayın gerçekleştiği günün öncesinde sarhoş olduğu ve bu davranışı hala alkolün etkisiyle yaptığı belirtildi.

2 BİN DOLAR CEZA

Ancak dün görülen davada mahkeme, 20 yaşındaki genç kıza 2 bin dolar (yaklaşık 14 bin TL) para cezası ve 150 saat toplum hizmeti cezası verdi.

Zoia ise yaşanan durumdan üzgün olduğunu, yaptığı eylemin insanları ciddi şekilde yaralayabileceğini ve davranışının sorumluluğunu üstleneceğini belirtti.