Dolar
6.8448
-0.0934%
Euro
7.9325
0.0706%
Altın
1873.46
0.1143%
Borsa
118079.91
0%
G. Altın
411.882
-0.1159%
Bitcoin
64962.7
1.0131%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Kanada'da genç bir kız, gökdelenden sandalye fırlattı

    Oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye atan genç kıza, 2 bin dolar para cezası verildi.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 08:54
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 08:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada'da genç bir kız, gökdelenden sandalye fırlattı

    Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Marcella Zoia, oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye fırlattı.

    O anları sosyal medya hesabından paylaşan Zoia, ülkede gündem oldu.

    GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

    Paylaşılan video Kanadalıların tepkisini çekerken, savrulan sandalye ise bebek arabasındaki çocuğun ve annesinin hemen yanına düştü. Zoia, sosyal medya hesabına yüklediği videoyu saatler sonra silse de cezadan kaçamadı.

    Kanada'da bir kadın gökdelenden sandalye fırlattı

    ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Görüntülerin yayılmasının ardından Marcella Zoia’ya dava açıldı. Mahkemeye sunulan kanıtlarda genç kızın, olayın gerçekleştiği günün öncesinde sarhoş olduğu ve bu davranışı hala alkolün etkisiyle yaptığı belirtildi.

    Kanada'da genç bir kız, gökdelenden sandalye fırlattı #1

    2 BİN DOLAR CEZA

    Ancak dün görülen davada mahkeme, 20 yaşındaki genç kıza 2 bin dolar (yaklaşık 14 bin TL) para cezası ve 150 saat toplum hizmeti cezası verdi.

    Zoia ise yaşanan durumdan üzgün olduğunu, yaptığı eylemin insanları ciddi şekilde yaralayabileceğini ve davranışının sorumluluğunu üstleneceğini belirtti.

    Kanada'da genç bir kız, gökdelenden sandalye fırlattı #2

    Görüş Bildir