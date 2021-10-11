Kanada'da göktaşı, yatak odasına düştü

Uyuduğu sırada düşen göktaşı, Kanada vatandaşının yatağına isabet etti. Hamilton, o sırada yaşadıklarını anlattı.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yaşayan Ruth Hamilton, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Uyuduğu sırada Hamilton'ın odasına düşen göktaşı, yastığına isabet etti.

YATAĞINDA GÖKTAŞIYLA KARŞILAŞTI

Hamilton, ilk anda yaşadıklarını "Yataktan fırladım ve ışığı açtım, ne olduğunu anlayamadım." ifadesiyle anlattı.

Bir süre sonra yastığına düşen göktaşını fark ettiğini belirten Hamilton, durumu polise bildirdiğini, olay yerine gelen ekiplerin taş parçasının inşaat çalışmalarından kaynaklanmadığını söylediğini belirtti.

"BELKİ DE MİLYARLARCA YIL YAŞINDA"

Kanada basınında yer alan haberlerde, göktaşının çatıya isabet ederek yatağa düştüğü gün Louise Gölü semalarında meteor görüldüğü kaydedildi.

Göktaşı için "Belki de milyarlarca yıl yaşında." diyen Hamilton, yaşadıklarının kendisine hayata yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi ve ekledi:

"Söyleyebileceğim tek şey, hayatın değerli olduğu ve yatağında güvende olduğunu düşündüğün anlarda bile bunu kaybetme ihtimalinin olabileceği."