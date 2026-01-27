Abone ol: Google News

Kanada'da kar fırtınası etkili oldu

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde kar yağışı günlük hayatı etkiledi.

Kanada'yı soğuk hava vurdu... 

Şiddetli kar fırtınası, Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Toronto kentinde etkili oldu.

GÜNLÜK HAYAT ZORLAŞTI

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde günlük hayat zorlaştı.

ARABALAR KAR ALTINDA

Yoğun kar yağışının ardından park halindeki arabaların kar altında kaldığı görüldü. 

