Kanada'da kar fırtınası etkili oldu

- Kanada'nın Toronto kentinde şiddetli kar fırtınası etkili oldu.
- Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, ulaşımda aksamalar ve günlük hayatı zorlaştırdı.
- Park halindeki araçlar kar altında kaldı.
Kanada'yı soğuk hava vurdu...
Şiddetli kar fırtınası, Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Toronto kentinde etkili oldu.
GÜNLÜK HAYAT ZORLAŞTI
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde günlük hayat zorlaştı.
ARABALAR KAR ALTINDA
Yoğun kar yağışının ardından park halindeki arabaların kar altında kaldığı görüldü.