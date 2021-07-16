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Kanada’da kasırga hayatı felç etti
Barria bölgesinde etkili olan kasırga ağaçları yerinden söktü, evlerin çatıları uçtu. Bazı bölgelerde elektrik telleri kopunca binlerce kişi elektriksiz kaldı.
- İHA
- 16.07.2021 - 13:51
- Güncelleme : 16.07.2021 - 13:56
Kanada’nın Barrie bölgesini vuran kasırga hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü, 20 ev hasar gördü.
Yetkililer, bazı evlerin çatılarının uçtuğunu, onlarca evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kasırga nedeniyle yaralanan 8 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Kasırganın 10-15 dakika aralığında ciddi tahribatlara neden olduğu belirtildi.
ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.
Kopan elektrik telleri nedeniyle binlerce kişi elektriksiz kaldı.
“BAZI YERLER SAVAŞ BÖLGESİNİ ANDIRIYOR”
Barrie Polis Sözcüsü Peter Leon, “Maalesef bazı yerler, bir savaş bölgesini andırıyor. Hasar felaket derecede, önemli ve büyük.” ifadelerini kullandı.
Kanada’da kasırga hayatı felç etti ViDEO