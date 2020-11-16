Kanada'da kutsal kabul edilen geyikleri öldürenlerin başına ödül konuldu

Yerli halk, geyiklerin öldürülmesine öfkelerini dile getirdi. Kaçak avcıları yakalayanlara 45 bin lira tutarında ödeme yapılacak.

Kanada'da Ontario eyaletine bağlı Timmnis şehrinde, iki nadir beyaz sığın geyiği öldürüldü.

Geyiklerin kimseye zarar vermediğini belirten bölge sakinleri, yaşanan duruma tepki gösterdi.

"BEYAZLARI RAHAT BIRAKIN"

Hayvanların bazı organları alındığı belirtilirken, bölgede yaşayan Murray Ray, "Herkes öfkeli ve üzgün. Neden vurursunuz ki? Bir inek geyiğini vurma izniniz varsa, başka bir geyiği vurabilirsiniz. Beyazları rahat bırakın." dedi.

KUTSAL KABUL EDİLİYOR

The Guardian'ın haberine göre, bölgedeki yerli halklar arasında bizon, kuzgun ve boz ayıların beyaz olanları kutsal kabul ediliyor ve bu hayvanların zarar görmemesi gerekiyor.

AVCILARI YAKALAYANA 45 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Kaçak avcıların yakalanması için çeşitli kuruluşlar, farklı miktarlarda para ödülü teklif etti. Toplam miktarın, 8 bin Kanada dolarına (yaklaşık 45 bin Türk Lirası) ulaştığı kaydedildi.

"BİR GEYİK KAYBI BİLE ÇOK FAZLA"

Troy Woodhouse adındaki bir yerli, "Böylesine güzel bir hayvanın öldürülmesi üzücü. Bölgede tam olarak kaç tane olduğunu kimse bilmiyor, bu yüzden tek bir geyiğin kaybı bile çok fazla." diye konuştu.