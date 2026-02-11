Kanada’da liseye silahlı saldırı: En az 10 kişi hayatını kaybetti

- Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı gerçekleşti.
- Saldırıda saldırgan dahil en az 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
- Polis, saldırganın okul içinde intihar ettiğini açıkladı.
Kanada’nın batısındaki Britanya Kolombiyası eyaletinde bir lisede ve çevresinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
SALDIRGAN DAHİL 10 KİŞİ ÖLDÜ
Okul binasında 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi yolda yaşamını yitirirken, mahallede farklı noktalarda da 2 kişinin daha ölü bulunduğu bildirildi.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okul içinde intihar ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.