Kanada’da liseye silahlı saldırı: En az 10 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanada’nın batısındaki Britanya Kolombiyası eyaletinde bir lisede ve çevresinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

SALDIRGAN DAHİL 10 KİŞİ ÖLDÜ

Okul binasında 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi yolda yaşamını yitirirken, mahallede farklı noktalarda da 2 kişinin daha ölü bulunduğu bildirildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okul içinde intihar ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.