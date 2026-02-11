Abone ol: Google News

Kanada’da liseye silahlı saldırı: En az 10 kişi hayatını kaybetti

Kanada’da bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil en az 10 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 06:09
Kanada’da liseye silahlı saldırı: En az 10 kişi hayatını kaybetti
  • Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı gerçekleşti.
  • Saldırıda saldırgan dahil en az 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
  • Polis, saldırganın okul içinde intihar ettiğini açıkladı.

Kanada’nın batısındaki Britanya Kolombiyası eyaletinde bir lisede ve çevresinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

SALDIRGAN DAHİL 10 KİŞİ ÖLDÜ

Okul binasında 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi yolda yaşamını yitirirken, mahallede farklı noktalarda da 2 kişinin daha ölü bulunduğu bildirildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okul içinde intihar ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Dünya Haberleri