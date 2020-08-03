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    Kanada'da maskesiz müşteriye sinirlenip olay çıkardı

    Müşterinin maske takmamasına kızan kişi, restorandaki cam platformu yıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2020 - 10:47
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    Kanada'da maskesiz müşteriye sinirlenip olay çıkardı

    Koronavirüs salgını nedeniyle Kanada'nın Toronto şehrindeki kapalı mekanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

    Toronto'da bir pizza restoranında kayda geçen görüntülerde, bir müşteri maske takmayan diğer müşteriye sinirlendi.

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    Bağırmaya başlayan kişi, restorandaki cam platformu yere yıktı. Bunun üzerine maskesiz müşteri, yemeğini sessizce alarak mağazdan ayrıldı.

    Sosyal medya kullanıcıları, saldırganlaşan kişinin maskeyi düzgün bir şekilde takmadığına dikkat çekti.

    Olay, restorandaki başka biri tarafından saniye saniye kaydedildi.

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