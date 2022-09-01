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    Kanada’da, şekerli içeceklere ‘şeker vergisi’ getirildi

    Newfoundland-Labrador eyaletinde, şekerli içeceklerin tamamına şeker vergisi konuldu. Bu kapsamda içeceklerin litre başına ilave 20 sent eklendi.
    • 01.09.2022 - 17:00
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    Kanada’da, şekerli içeceklere ‘şeker vergisi’ getirildi

    Kanada’nın Newfoundland-Labrador eyaletinde hükümet, ‘İçeceğinizi Bir Daha Düşünün’ sloganı ile ilk kez şekerli içeceklere ‘şeker vergisi’ uygulamaya başladı.

    Bugünden itibaren geçerli olan uygulama ile enerji içecekleri, buzlu çaylar ve teneke kutularda satılanlar da dahil şekerli içeceklerin tamamına litre başına ilave 20 sent (2,8 TL) satış vergisi eklendi.

    AA’nın haberine göre; Newfoundland-Labrador Eyaleti Maliye Bakanı Siobhan Coady, uygulamanın amacının insanları daha sağlıklı içecek seçimleri yapmaya teşvik etmek olduğunu, şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı tüketiminin Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına ve diş sağlığının bozulmasına yol açabileceğini kaydetti.

    Coady, uygulamanın Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri, Kanada Sağlıklı Beslenme Stratejisi ve Kanada Gıda Rehberi ile uyumlu olduğunu belirtti.

    Kararın dışında tutulan içecekler

    Çikolatalı süt ve katkısız meyve suları, şekerle tatlandırılmış içecek vergisinden muaf tutulurken, bu kararın okullardaki beslenme programları nedeniyle alındığı bildirildi.

    Eyalet hükümeti uygulama ile elde edeceği yıllık 9 milyon Kanada doları (yaklaşık 125 milyon TL) vergi gelirini, fiziksel aktivite programları, doğum öncesi bebek beslenme girişimleri ve okul gıda programlarına aktaracak.

    Kanada’da, şekerli içeceklere ‘şeker vergisi’ getirildi #1

    Şekerli içeceklerin ekonomiye getirdiği yük, 5 milyar Kanada doları

    Öte yandan, Alberta Üniversitesinden bir grup bilim insanının gerçekleştirdiği araştırmada, Kanada genelinde şekerli içecek ve yiyeceklerin neden olduğu sağlık sorunlarının ülke ekonomisine yıllık 5 milyar Kanada Doları yük getirdiği sonucuna ulaşıldı.

    Canadian Journal of Public Health dergisinde yayımlanan araştırmada, bu sorunların başını diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların çektiğine işaret edildi.


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