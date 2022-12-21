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    Kanada’da tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve ithalatı yasaklandı

    Kanada’da bugünden itibaren 2030 yılına kadar sıfır plastik atık elde etmek amacıyla tek kullanımlık plastiklerin üretimini ve ithalatını yasakladı.
    • 21.12.2022 - 04:19
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 05:32
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    Kanada’da tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve ithalatı yasaklandı

    Kanada, 2030 yılına kadar sıfır plastik atık elde etmek amacıyla plastik kullanımına kısıtlama getirdi.

    Üretimi ve ithalatı yasaklandı

    Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve satışı için ithalatı yasaklandığı duyuruldu.

    Karara göre, şirketler artık plastik poşet, çatal, bıçak, karıştırma çubuğu, pipet ve paket servis kapları üretemeyecek veya satış için Kanada'ya ithal edemeyecekler.

    Kanada’da 20 Haziran'da 2022'de duyurulan yasak resmen yürürlüğe girmiş oldu.
    Kanada'daki işletmelerin geçiş süreci ve mevcut stoklarını tüketmeleri için yeterli zaman sağlamak amacıyla söz konusu plastik ürünlerin satışı ise Aralık 2023'ten itibaren yasaklanacak.

    Kanada’da tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve ithalatı yasaklandı #1

    "İnsanların bardak, pipet, market poşeti gibi plastikleri kullanmayacağını düşünüyorum"

    Genellikle içecekler için kullanılan bazı diğer tek kullanımlık plastikler için üretim ve ithalat yasağı ise Haziran 2023'te yürürlüğe girecek, ancak yeni yasağa göre organik atık, çöp ve geri dönüştürülmüş maddeleri tutmak için kullanılan plastik çöp poşetleri yasaklanmayacak.

    İHA'nın haberine göre, Kanada’da davranışsal sürdürülebilirlik alanında araştırma yapan Jiaying Zhao, "Eğer işletmeler tek kullanımlık plastik sağlamıyorsa, o zaman insanların bardak, pipet, market poşeti gibi plastikleri kullanmayacağını düşünüyorum" dedi.

    Kanadalılar her yıl en az 3 milyon ton plastik atığı çöpe atıyor ve söz konusu atıkların sadece yüzde 9’u geri dönüştürülüyor. Kanada hükümeti, tek kullanımlık plastiklerden kurtulmanın 1,3 milyon ton geri dönüşümü zor olan plastik atığı ortadan kaldıracağını tahmin ediyor.

    Kanada’da tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve ithalatı yasaklandı #2


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