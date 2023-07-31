Kanada'da yolcu uçağı düştü: 6 kişi öldü Calgary kentinde meydana gelen olayda, 6 kişiyi taşıyan tek motorlu uçak düştü. Uçakta bulunan 1'i pilot 6 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, zorlu arazi şartları nedeniyle cesetlere ulaşmanın zor olduğu aktarıldı.

ensonhaber.com

Kanada'da korkunç bir uçak olayı yaşandı.

Calgary şehrinde gerçekleşen olayda, 6 kişiyi taşıyan tek motorlu Piper PA-32 adlı uçak düştü.

6 yolcu da can verdi

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın British Columbia bölgesindeki Salmon Arm şehrine gitmek üzere Calgary yakınlarındaki Springbank Havalimanı'ndan hareket eden uçaktaki, biri pilot 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İrtibat kesildi, arama başlatıldı

RCMP Başçavuşu Ryan Singleton, yerel saatle 21.30 sıralarında uçakla irtibatın tamamen kesildiğini söyleyerek, uçağın geciktiğinin bildirilmesi üzerine Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri (RCAF) tarafından bir arama başlatıldığını ifade etti.

"Zorlu arazi şartları nedeniyle cesetlere ulaşmak çok zor oldu"

Arama çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığını belirten Singleton, şu ifadeleri aktardı;

Zorlu arazi şartları nedeniyle pilotun ve yolcuların cesetlerine ulaşmak çok zordu. Ancak 6 kişinin de cesedine başarıyla ulaşıldı.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun, kazayla ilgili soruşturma yürüttüğü açıklandı.