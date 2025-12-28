Kanada'dan Ukrayna'ya 1,8 milyar dolarlık yardım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanada'nın Nova Scotia eyaletindeki Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'na gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gazetecilere açıklamalarda bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Ukrayna'ya 2,5 milyar Kanada doları (1,8 milyar ABD doları) değerinde ek ekonomik yardım yapacağını belirtti.

Bu destekle ülkenin yeniden inşası için Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer kurumlardan finansman sağlanmasına katkıda bulunulacağını aktaran Carney, Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan hava saldırılarının 'barbarlık' olduğunu söyleyerek 'bu zorlu süreçte Ukrayna'nın yanında durmanın önemli olduğunu' ifade etti.

Adil ve kalıcı barışı elde etmek için şartların mevcut olduğunu dile getiren Carney, bunun için Rusya'nın da 'istekli' olması gerektiğini kaydetti.

ZELENSKY DESTEK İSTEDİ

Zelensky de Kanada'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek Rusya'nın ülkesinin barış çabalarına saldırılarla karşılık verdiğini belirtti.

Son dönemde diplomatik açıdan yol kat edildiğini söyleyen Zelensky, Rusya'ya baskı uygulanmasını ve Ukrayna'nın desteklenmesini istedi.

Kanada ve Ukrayna liderleri önceki gün de telefonda görüşmüş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik bir süredir devam eden barış görüşmelerini ele almıştı.

Zelensky'nin yarın ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'da barış planını görüşmesi bekleniyor.