Nijerya'da yola döşenen mayınlar patladı: 9 ölü

- Zamfara eyaletinde yola döşenen mayınlar patladı, 9 kişi öldü.
- Çok sayıda yaralı var ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Nijerya, uzun süredir terör ve çete saldırılarının hedefinde.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki Magami-Dansadau kara yoluna döşenen mayınlar otomobillerin geçişi esnasında patladı.
Patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.