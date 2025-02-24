Kanada'dan Ukrayna'ya 5 milyar dolar yardım

AA

Bugün itibarıyla üç yılın geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf da ağır kayıplar verdi..

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, savaşın 3. yıl dönümü nedeniyle Kiev'de düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu uluslararası zirvede konuştu..

Trudeau, "Bu, Ukrayna'nın istediği, kışkırttığı ya da herhangi bir şekilde talep ettiği bir çatışma değil. Bu savaş sadece ve sadece tek bir sebepten dolayı başlatıldı: Rusya'nın Ukrayna tarihini silme ve imparatorluğunu genişletme arzusu." dedi.

EL KONULAN RUS VARLIKLARINDAN ELDE EDİLEN 5 MİLYAR DOLARLIK FONUN İLK ÖDEMESİ YAPILACAK

Trudeau, Ukrayna'ya 25 hafif zırhlı araç ve iki zırhlı muharebe destek aracı tedarik edeceklerini, enerji güvenliği konusunda destek sağlamak amacıyla hibe vereceklerini ve yaptırımlar kapsamında el konulan Rus varlıklarından elde edilen 5 milyar dolarlık fonun ilk ödemesinin yapılacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin "olağanüstü cesarete, dayanıklılığa ve kararlılığa" sahip olduğunu söyleyen Trudeau, Ukraynalı liderin kendisine ve milyonlarca Kanadalıya "ilham vermeye devam ettiğini" kaydetti.

"GÜÇLÜ OLANIN HAKLI OLDUĞU BİR DÖNEME GERİ DÖNEMEYİZ"

Trudeau, Rusya'yı "kurallara dayalı uluslararası düzene doğrudan saldırı" yapmakla suçlayarak "Güçlü olanın haklı olduğu bir döneme geri dönemeyiz. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu barış, Ukraynalılar masada olmadan sağlanamaz." diye konuştu.

Söz konusu 5 milyar dolarlık yeni fon, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ilk kısmını oluşturuyor.

UKRAYNA'DAKİ TOPLANTIYA 13 YABANCI LİDER KATILDI

Ukrayna'da bugün düzenlenen toplantıya 13 yabancı lider katıldı, 24 isim de çevrim içi bağlandı.