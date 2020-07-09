Kanadalılar Asya kökenli kadınlara ırkçılık yapıyor

Koronavirüsün ardından Kanada'da yapılan bir anketin sonuçlarına göre Asyalılar, Kanadalıların ırkçı ve etnik tacizlerine maruz kalıyor.

Kanada’da koronavirüs salgınına ilişkin anket yapıldı.

43 bin Kanadalının katıldığı anket sonuçları, Çin kökenliler başta olmak üzere, Asyalı Kanadalıların büyük kısmı, salgınla birlikte yaşadıkları mahalle ve iş çevrelerinde ırkçı tacizlere maruz kaldı.

YÜZDE 30'U DIŞLANMIŞ HİSSEDİYOR

Çin asıllı Kanadalıların yüzde 30'u salgının başından bu yana mahallelerinde "ırk, etnik köken veya ten rengi temelinde taciz veya saldırılarda bir artış" algıladığını söyledi.

BÜTÜN ÇEKİK GÖZLÜLER DIŞLANIYOR

Irkçı tacizlere maruz kaldığını belirten bir sonraki grup ise yüzde 27 ile Koreliler oldu. 3. sırada yüzde 22 ile Filipinliler, Araplar ve Batı Asyalılar gibi bir karışımdan oluşan ve "kendilerini görünür bir azınlık grubuna ait" olarak tanımlayanlar, son sırada da yüzde 19 ile Güneydoğu Asyalılar yer aldı.

SALDIRILAR GİDEREK BÜYÜYOR

Araştırma, Kanada'daki Asyalıların koronavirüs salgını sırasında maruz kaldıkları ırkçı saldırılar ve sözlerle ilgili gittikçe daha fazla hedef alındıklarına dair en son kanıt olarak gösterilirken, en çok saldırının Montreal ve Vancouver kentlerinde olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL ALANLARDA SALDIRILIYOR

Saldırıların yüzde 80’i sözlü, yüzde 20'si tükürme, hedefli öksürük ve doğrudan şiddet gibi fiziksel eylemler içerirken, tamamına yakını kamusal alan sayılan park, sokak veya kaldırımda meydana geliyor.

Saldırıya maruz kalanların büyük kısmı, karşılaştıkları durumu polise bildirmiyor.

VİRÜSÜ ÇİN'İN ÜRETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kanada basınında daha önce de halkın bir kısmının, koronavirüsün Çin’de üretildiğine inandıkları ve salgının Çin’in Vuhan kentinde başlamasını da buna delil olarak aldıkları şeklinde haberler çıkmıştı.