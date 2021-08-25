Kanye West, adını değiştiriyor

Tam adı Kanye Omari West olan, ancak Kanye West olarak tanınan şarkıcı, kendisine seçtiği yeni adı mahkemeden onaylatmak için başvuru yaptı.

Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West, adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

Tam adı Kanye Omari West olan 44 yaşındaki şarkıcı, adını basitleştirerek sadece “Ye” olmak istiyor.

ÜÇ YIL ÖNCE AÇIKLADI

Şarkıcı, 2018 yılında Twitter’da yazdığı mesajında “Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘YE’” demişti.

West, şimdi bu adı resmileştirmek çaba gösteriyor.

ÜST ÜSTE LANSMANLAR YAPIYOR

Öte yanda 2019’da Jesus Is King adıyla albüm çıkaran West, iki yılın ardından merakla beklenen Donda albümü için tanıtımlarını sürdürüyor.

Temmuz ayında çıkacağı açıklanan albümün tarihi 6 Ağustos’a ertelenmiş, ancak bu tarihte de çıkmamıştı.

Şarkıcı, yeni albümü için üst üste lansmanlar yapmaya devam ediyor.

ESKİ EŞİNİ DE ETKİNLİKLERE DAVET EDİYOR

Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’la boşanma aşamasında olan West, albüm etkinliklerine eski eşini de davet ediyor.

Şubat ayında bu yana mahkemelik olan ikili, albüm tanıtımlarında bir araya geldi.