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    Kanye West itiraf etti: Hiç kitap okumadım

    ABD'li ünlü rapçi Kanye West, katıldığı bir yayın sırasında hayatında hiç kitap okumadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 11:01
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    Kanye West itiraf etti: Hiç kitap okumadım

    Tüm zamanların en iyi rapçileri arasında gösterilen ve çarpıcı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Kanye West, katıldığı bir podcast yayınında şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

    Alo Mind Full podcast'ine katılan rapçi, yayın sırasında “Hiç kitap okumadım” dedi.

    “Kitap okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi bir şey”

    Podcast sunucusu Danny Harris'in kendisine bir kitap önermesiyle bu açıklamayı yapan West, “Bu kitabı okumadığımı söyledin ama ben zaten hiç kitap okumadım ki. Kitap okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi bir şey” ifadelerini kullandı.

    Realite şov yıldızı Kim Kardashian ile birlikteliği ve eski eşine yönelik sert söylemleri tanınan West, Hollywood ünlülerinin sıklıkla gittiği lüks bir İtalyan restoranına da atıfta bulunarak, “Konuşmak ise Giorgio Baldi'de ravioli yemek gibi” diye konuştu.

    Kanye West itiraf etti: Hiç kitap okumadım #1


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