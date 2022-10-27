Kanye West, spor markasının genel merkezinden dışarı çıkarıldı

Musevilik karşıtı açıklamaları nedeniyle ünlü bir spor ayakkabısı markasıyla iş ilişkisi sona erdirilen Kanye West, dün bir başka spor markasının genel merkezinden kovuldu.

Kim Kardashian’ın eski eşi rapçi ve moda tasarımcısı Kanye West, dün ünlü bir spor ayakkabısı markasının Los Angeles kentindeki genel merkezinden çıkarıldı.

Bunun üzerine firmadan basın açıklaması yapıldı.

"H abersiz ve davetsiz geldi"

Adını Kanye yerine ‘Ye’ olarak değiştiren West’in, genel merkeze “habersiz ve davetsiz” olarak geldiğinin vurgulandığı açıklamada, “Ye'nin izinsiz video çekimi yaptığı düşünüldüğünde, iki Skechers yöneticisi kısa bir konuşmadan sonra ona ve ekibine binadan dışarıya eşlik etti. Skechers, West ile çalışmayı düşünmüyor ve çalışma niyetinde de değil. Son zamanlardaki bölücü sözlerini kınıyoruz ve antisemitizme veya başka herhangi bir nefret söylemine müsamaha göstermiyoruz. Şirket, West'in Skechers şirket ofislerine habersiz ve davetsiz geldiğini bir kez daha vurgulamak ister.” denildi.

Nefret değil, sevgi söylemi

Kanye West’in ‘nefret’ söylemlerine karşı harekete geçilmesi konusunda açıklama yapan eğlence endüstrisi yetenek menajeri ve dövüş ligi UFC sahibi Ari Emanuel’e de bugün muhatabından cevap geldi.

DHA'da yer alan habere göre West, “Ari Emmanuel. Bir günde 2 milyar dolar kaybettim. Ve hala yaşıyorum. Bu bir sevgi söylemi. Seni hala seviyorum.” dedi.

Tepki çekiyor

Kim Kardashian, West’in bipolar rahatsızlıktan muzdarip olduğunu açıklamış, ikili daha sonra boşanmıştı.

Kanye West, çoğunlukla röportajlarda ve sosyal medyadan tartışmalı açıklamalarda bulunarak kamuoyunun tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı olmak istedi

Bu ay düzenlenen Paris moda haftasında “Beyaz Hayat Önemlidir” sloganı yazan tişörtleri tanıtan West, özellikle siyahi toplumda öfke yaratmıştı.

Başarılı bir moda tasarımcısı, rapçi ve iş insanı olan Kanye West, ayrıca ABD Başkanlık seçimlerinde de adaylığını koymuştu.