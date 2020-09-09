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    Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi

    ABD'de Arizona Yüksek Mahkemesi, rapçi Kanye West'in kasımda yapılacak federal başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olma talebini geri çevirdi.
    • AA
    • 09.09.2020 - 12:21
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    Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi

    Eşi Kim Kardashian ile gelgitli ilişkileri son günlerde tavan yapan ABD’li rapçi bir darbeyi de Arizona Yüksek Mahkemesi’nden yedi.

    West'in alt mahkemenin adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından yaptığı itirazı değerlendiren Arizona Yüksek Mahkeme, şarkıcının aday gösterildiği başvuru dilekçesinde imzacıların siyasi parti mensubiyetlerine ilişkin bilgilerin yer almadığı, bu yüzden başvurunun eyalet seçim kanunlarına aykırı olduğu hükmüne vardı.

    REDDEDİLDİ

    Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin verdiği kararı onayarak West'in adaylık başvurusunun reddedilmesine karar verdi.

    Kanye West in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi #1

    BAZI EYALETLERDE YETERLİ İMZA TOPLAYALADI

    Adaylığını 7 Temmuz'da açıklayan West, bazı eyaletlerde adaylığını tescil ederken, bazılarında yeterli kayıtlı bağımsız seçmenin imzasını toplayamadığı için aday olamamıştı.

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