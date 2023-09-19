Karabağ Ermenilerinin 'soykırım' yalanı: Batı'dan yardım istediler

Azerbaycan ordusu, Ermenistan unsurlarının taciz ateşleri açtığı Dağlık Karabağ'da harekete geçti.
Bakü'den yapılan açıklamada, antiterör operasyonuyla Ermenistan'a ait askeri noktaların hedef alındığı vurgulandı.
Bakü: Askeri noktalar hedefimizde
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor. Yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor." denildi.
Ermenistan basınında ve Ermeni yetkilileri arasında ise dezenformasyon kampanyası başlatıldı.
Ermenistan'ın 'soykırım' iddiası
Sözde "Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı Danışmanı" Artak Beglaryan, Azerbaycan'ı "soykırım" yapmakla suçlamaya çalıştı.
Ülkesinin geçmişte Hocalı'da imza attığı katliamları görmezden gelen Beglaryan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdiği Batı'dan yardım istedi.
Batı'ya seslendi: Bizi koruyun
Karabağ halkına karşı "kanlı saldırılar" yaşandığına dair algı oluşturmaya çalışan Beglaryan, "Rusya, ABD, AB!!! Bunlar mı sizin hak ve güvenlik güvenceniz." diye yazdı.
Söz konusu Ermeni yetkili, paylaşımında "Ermeni soykırımının durdurun" şeklinde skandal ifadelere imza attı.
Operasyona karşı algı çabası
Öte yandan Ermenistan basınında yer alan haberlerde, Azerbaycan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.
Dağlık Karabağ'a geniş ölçekli saldırılar düzenlendiği yönünde ifadeler kullanıldı.
Erivan'a çağrı: Karabağ'ı savunalım
Karabağ'da sözde "eski devlet bakanı" Ruben Vardanyan, "Ermenistan liderliği, Dağlık Karabağ'ı tanımalı ve vatandaşlarının savunmasına katılmalı." çağrısında bulundu.
Vardanyan, "Hepimiz vatanımızı korumak zorundayız." sözlerini sarf etti.