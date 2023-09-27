Karabağ operasyonunda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu

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Azerbaycan'ın geçtiğimiz günlerde başlattığı antiterör operasyonu, Ermenistan'ın geri adımı sonrasında ateşkesle sonuçlandı.

Operasyon, yaklaşık 24 saat sonra silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona ermişti.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ’da düzenlenen antiterör operasyonunda şehit olan Azerbaycan askerinin sayısını açıkladı.

192 Azerbaycan askeri şehit oldu

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Yerel terörle mücadele tedbirleri sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin 192 askeri şehit oldu. Şehit askerlerin 180’i Milli Savunma Bakanlığı 12’si ise İçişleri Bakanlığı mensubu. Şehitlerden biri ise sivil.