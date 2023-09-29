Karabağ yeniden Azerbaycan'a kavuştu! Polisler Hankendi'de devriye gezdi... Karabağ'da provokatif eylemlerde bulunan Ermeniler, antiterör operasyonu ile bölgeden temizlendi. Azerbaycan, bir parçası olan Karabağ'a tekrar kavuşurken, polislerin devriye gezdiği anlar görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Karabağ, yeniden ait olduğu Azerbaycan'a kavuştu.

30 yıllık Ermeni işgalinden kurtulan Karabağ'da, Ermeni provokasyonlarının ardı arkası kesilmedi.

Eylemler gün geçtikçe artarak Azerbaycan tarafında bardağı taşırdı.

Karabağ'da antiterör operasyonu

Azerbaycan, resmi olarak bir parçası olan Karabağ için bir antiterör operasyon başlattı.

Operasyon, Ermenistan'ın geri adımıyla 1 gün sürdü.

1 günün ardından ateşkes ilan edilirken Ermenistan, Karabağ'dan çekildi.

Azerbaycan, geçmiş dönemlerde kendilerine gösterilmeyen insani hissiyata bürünerek, Ermenilerin bölgeyi terk edişine kolaylık sağladı.

Azerbaycan polisi Hankendi'de devriye geziyor

İnsani koridor oluşturulurken, Ermeniler birer birer Karabağ'dan ayrıldı.

Bir diğer yandan yeniden Karabağ'a kavuşan Azerbaycan polisi, başkent Hankendi'de devriye gezdi.

Dikkat çeken anıt

Bölgeden gelen devriye görüntülerindeki bir kare ise dikkatlerden kaçmadı.

Azeri polislerinin, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ üzerinde hak iddia ettiği ve ebediyen kalıcıyız mesajı vermek için yapılan heykelin önünde devriyede bulundukları an dikkat çekti.