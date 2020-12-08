Karabağ zaferinin kahramanı, Azadlık Meydanı'nda boy gösterecek

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ zaferi dolayısıyla düzenlenecek askeri geçitte Ermenistan askerlerinin korkulu rüyası Türk SİHA'ları da sergilenecek.

Azerbaycan ordusu, 30 yıllık bir işgalin ardından 44 günde Dağlık Karabağ'ı kurtardı.

Büyük bir mücadele ortaya koyan Azerbaycan ordusu, cephede varlık gösteremeyen Ermenistan'ı anlaşmaya mecbur bıraktı.

Bu tarihi zaferin en büyük mimarlarından biri de adeta Ermenistan ordusunu çaresiz bırakan Türk SİHA'ları oldu.

44 günlük harekat oyunca sayısız hedefi imha eden, Türkiye'den satın alınarak Azerbaycan ordusu envanterine eklenmiş SİHA'lar Azerbaycan'ın en büyük kozu oldu.

AZERBAYCAN ZAFER TÖRENİNE HAZIRLANIYOR

Bu büyük zaferin ardından 10 Aralık'ta Azadlık Meydanı'nda bir askeri geçit töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Mehmetçik'in de katılacağı törende, harekatta kullanılan ekipman ve araçlar da geçitte sergilenecek.

SİHA'LAR DA BOY GÖSTERECEK

44 günün kahramanı olan Türk SİHA'ları da bu geçitte boy gösterecek.

Bugün başlayan geçit provalarında Türk komandoları ile birlikte SİHA'lar da yer aldı.