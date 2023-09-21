Karabağ'da açılan ateş sonucu 6 Rus askeri yaşamını yitirdi Azerbaycan Başsavcılığı, Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü birliğine ait araca açılan ateş sonucu 6 Rus askerin öldüğünü duyurdu.

İHA

Karabağ’da önceki gün Rus Barış Gücü askerlerine ait aracına açılan ateş ile ilgili Azerbaycan Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Başsavcılık, Terter ilinin Cantayag köyü civarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir grup askeri personel tarafından arazinin zorlu olması, sisli ve yağmurlu hava koşulları nedeniyle yasadışı Ermeni silahlı güçlerine ait olduğunu sanılarak yanlışlıkla Rus Barış Gücü askeri personelinin bulunduğu araca ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu araçta bulunan 5 Rus askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Aynı gün söz konusu yerleşim bölgesinde Rus Barış Gücü'ne ait askeri araca yasadışı Ermeni silahlı gruplar tarafından da ateş açıldığını aktaran Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni silahlı grupların açtığı ateşte ise 1 Rus askerin hayatını kaybettiğini, 1 Rus askerin ise yaralandığını ifade etti.

Her iki olayla ilgili olarak Azerbaycan Başsavcısı tarafından Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ceza davası açıldığı kaydedildi.

Aliyev'den Putin'e taziye telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Karabağ'da ölen Rus askerler için taziyelerini iletmişti.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "İlham Aliyev, 20 Eylül'de Dağlık Karabağ’da Rus Barış Gücü askerlerinin trajik ölümü nedeniyle özür diledi ve derin üzüntülerini dile getirdi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın yapılacağı ve sorumluların gereken cezayı alacağı vurgulandı. Bu bağlamda iki ülkenin başsavcılıkları yakın temas halindedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade etti" denilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)