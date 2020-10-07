Dolar
7.8505
0.6758%
Euro
9.2307
0.8588%
Altın
1895.7
0.9333%
Borsa
1149.92
-0.3285%
G. Altın
477.94
1.5135%
Bitcoin
83507.35
1.0497%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Karabağ'da Ermeni kadın, Azerbaycan askerlerine 'Evinize hoşgeldiniz' dedi

    Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan askeri, Karabağ'daki köyde Ermeni bir kadınla konuştu. Ermeni kadının, askerlere 'Evinize hoş geldiniz' dediği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 09:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karabağ'da Ermeni kadın, Azerbaycan askerlerine 'Evinize hoşgeldiniz' dedi

    Azerbaycan askerleri, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını alarak Dağlık Karabağ'daki hakimiyetini sağlama yolunda ilerliyor.

    Bu zamana kadar 22 yerin Ermeni işgalinden kurtarıldığı Dağlık Karabağ hattında Azerbaycan askerleri, köylerdeki Ermeniler ile de görüşüyor.

    Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber'e verdiği röportajda, "Bizim Ermeni halkı ile bir sorunumuz yoktur. Ermeni halkı, kendi hakimiyetinin rehinidir." ifadelerini kullanmıştı.

    AZERBAYCAN ASKERİ, ERMENİLERLE KONUŞTU

    Azerbaycan askerlerinin de işgalden kurtarılan bölgelerdeki Ermeni halkı ile samimi ilişkileri dikkat çekti.

    Ermeni kadın: Topraklarınıza hoş gelmişsiniz VİDEO

    "EVİNİZE HOŞGELDİNİZ"

    Karabağ'da işgalden kurtarılan köyde Ermeni bir kadınla konuşan Azerbaycan askerinin 'Nerelisin?' sorusu üzerine gelişen diyalog sonucu Ermeni kadın, "Erivanlıyım, burada mağazada çalışıyorum." cevabını verdi.

    Azerbaycan askerinin, "Biz Azerbaycan askeriyiz, kendi vatanımızdayız." ifadeleri üzerine Ermeni kadın, "O zaman evinize hoşgeldiniz." dedi.

    Karabağ da Ermeni kadın, Azerbaycan askerlerine Evinize hoşgeldiniz dedi #1

    Karabağ da Ermeni kadın, Azerbaycan askerlerine Evinize hoşgeldiniz dedi #2

    Karabağ da Ermeni kadın, Azerbaycan askerlerine Evinize hoşgeldiniz dedi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir