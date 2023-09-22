Karabağ'da Ermeni silahlı güçlerinden temizlenen noktalara Azerbaycan bayrağı asıldı Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyon sonrası kritik bölgeler, Ermeni silahlı gruplar tarafından bir bir temizlendi. Azerbaycan ordusunun kurtardığı bölgelere kendi bayrağını astığı görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Ermenistan'ın Karabağ'daki provokasyonları ve gizli faaliyetleri Azerbaycan'ın sabrını taşırdı. Ermeni silahlı güçlerinin Karabağ'da yerleştirdikleri mayınlar nedeniyle son günlerde çok sayıda Azerbaycanlı görevli hayatını kaybetti. Yaşanan olayların ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 'Antiterör' adını verdiği operasyonu başlattı. 1 gün dayanabildiler: Ateşkes yapıldı Ermeni militanların sadece 1 gün dayanabildiği operasyonun ardından ateşkes anlaşması imzalandı. Kritik bölgede ise Ermeni militanlarından temizlenen noktalara Azerbaycan güçleri intikal etti. Operasyonlar neticesinde Ermeni silahlı gruplar bir bir temizlendi ve Azerbaycan güçleri asayişi sağladı. Kurtarılan noktalara Azerbaycan bayrağı asıldı Öte yandan sosyal medyaya düşen bir video, Azerbaycan'ın operasyon sonucu yarattığı hakimiyeti gözler önüne serdi. Görüntülerde Azerbaycan askerleri tarafından, Ermeni gruplardan temizlenen kritik tepelere Azerbaycan bayrağı asıldığı görüldü.

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