Karabağ'da Ermenilere ait mühimmatlar! Patlamamış mayınlar temizlendi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, fiili olarak Ermeni güçlerinin kontrolünden alınan Karabağ’da patlamamış mayınların temizlendiğini duyurdu.

DHA

Azerbaycan, Karabağ'da 30 yıldır fiili olarak Ermeni güçlerinin kontrolüne karşılık antiterör operasyonu ile tam hakimiyet sağladı.

Ateşkes isteyen Ermeniler, bölgeden silah bırakarak çekilmeye başladı.

Bunun ardından binlerce Ermeni de bölgeyi kendi rızasıyla terk ediyor.

Azerbaycan ordusu ise Ermenilerden kalan silah ve mühimmata el koyuyor.

Yapılan çalışmaların ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı patlamamış mayınların bulunduğu ifade etti.

"Anti-tank mayını ile patlamamış mühimmat bulundu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:

Azerbaycan Ordusu'nun istihkam-tahkimat birimleri Karabağ bölgesinde mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için önlemler alıyor. Gozlukörpu-Hasanlı yolunda çok sayıda anti-personel ve anti-tank mayını ile patlamamış mühimmat bulundu.



Güvenlik düzenlemelerine uygun olarak etkisiz hale getirildi. Ayrıca birliklerimiz bölgede buldukları patlayıcı düzeneklerini ve mayın tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir. Bölgeler mayından temizleniyor.

Tüfek ve mühimmat ele geçirildi

Öte yandan bakanlık, Hocalı’de ele geçirilen onlarca tüfek ve binlerce mühimmatın görüntülerini paylaştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)