Karabağ'dan çıkan Ermeniler'in terk ettiği silah ve mühimmat Karabağ bölgesi ve Kelbecer’de Ermeni güçlerinin terk ettiği çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

DHA

Azerbaycan, düzenlediği antiterör operasyonu ile Karabağ'da tam hakimiyet sağladı.

Ateşkes isteyen Ermeniler, bölgeden silah bırakarak çekilmeye başladı.

Bu kapsamada, Azerbaycan ordusu, Ermenilerden kalan silah ve mühimmata el koyuyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerine ve yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait askeri teçhizat, silah ve mühimmat bir kez daha Kelbecer’de ele geçirildi. Toplar, askeri araçlar, el bombaları ve diğer mühimmat Kelbecer bölgesindeki toplama noktasına nakledildi.” denildi.

Binaların mühimmat deposu olduğu belirlendi

Bakanlık, sivil altyapı tesislerinin ve terk edilmiş birçok binanın silah deposu olarak kullanıldığını aktardı.

Açıklamada, “Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler ve yasa dışı Ermeni silahlı gruplar tarafından sivil altyapının askeri amaçlarla kullanıldığı bir kez daha ortaya çıktı. Anti-terör operasyonunun ardından Karabağ ekonomik bölgesindeki terk edilmiş binaların incelenmesi sırasında, bu nesnelerin mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edildi. Keşfedilen silah ve mühimmatla dolu kasalara, çeşitli tipte bomba atarlara ait mermilere, ‘Kornet’ tipi tanksavar füzeleri, askeri üniforma setlerine ve zırhlı kasklara el konuldu.” ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)