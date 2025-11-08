Karadağlı siyasetçi Cikotic: Türkiye'den özür dilemeliyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadağ’da ekim sonunda gerçekleşen ve ilk etapta Türk vatandaşlarının da karıştığı iddia edilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda olayla Türkler arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı belirlendi.

Gelişmeleri değerlendiren ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Amina Cikotic, konuyu AA’ya yaptığı açıklamayla yorumladı.

"HÜKÜMET KORKU VE ŞÜPHECİ BİR BAKIŞ AÇISI ORTAYA KOYDU"

Cikotic, Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın hemen ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alındığını duyuran Başbakan Milojko Spajic hakkında, bir başbakanın kriz durumlarında toplumu kışkırtmak yerine sakinleştirmesinin hem anayasal hem de siyasi bir görev olduğunu vurguladı.

Spajic'in ülkede son günlerde etkili olan yabancı düşmanı ve İslamofobik atmosferden sorumlu olduğunu belirten Cikotic, "Bireysel olayların Türk veya başka bir topluma mal edilmemesi gerektiği yönünde bir mesaj vermek yerine hükümet korku ve şüpheci bir bakış açısı ortaya koydu." dedi.

"BAŞBAKAN SPAJIC İSTİFA ETMELİ"

Cikotic, Başbakan Spajic'in korku duygusunu çıkarları için kötüye kullandığını, verdiği tepkilerle Karadağ'ın uluslararası itibarını zedelediğini, önemli bir ekonomi ve dış politika ortağı olan bir ülkeyle ilişkileri riske attığını söyledi.

Karadağ'da köprü kuracak liderlere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Cikotic, "Tam da bu nedenle Spajic'in görevinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin medeni karakterini korumak istiyorsak şunu açıkça söyleyebilmeliyiz. Birisinin Türk, Müslüman veya yabancı olması sorun değil." diye konuştu.

Cikotic, Karadağ'da son günlerdeki gelişmeler ışığında bireysel bir olaydan tüm bir toplumun sorumlu tutulmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, kurumların olayın sorumlularını bireysel olarak cezalandırmak yerine medyada Türk ve Müslümanlara karşı korku ve nefretin körüklendiğini anlattı.

"KARADAĞ, TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınması kararının da Karadağ'ın temel değerlerine aykırı bir tutum olduğunu ifade eden Cikotic, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Karadağ'ın uzun vadeli, dostane ve iyi ortaklık ilişkileri var. Bunun böyle kalacağına inanıyorum. Bizim güçlü ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlarımız var. Çok sayıda Karadağlı Türkiye'de yaşıyor, eğitim görüyor, ya da tersi. Kötü alınmış siyasi bir kararın ilişkilere zarar vereceğini düşünmüyorum."

Cikotic, saldırı olayına ilişkin Karadağ'ın açık bir şekilde hatasını kabul etmesi ve hükümetin gerekli sorumluluğu alması gerektiğine dikkati çekerek, "Eğer ki Türk vatandaşlarının saldırı olayıyla bir ilgisi yok deniyorsa o zaman son günlerdeki atmosfer tehlikeli bir durum demektir." dedi.

Karadağ'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirten Cikotic, "Hükümet aynı zamanda vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınması kararını da geri çekmeli. Kurumlar duygularıyla değil, gerçeklerle hareket etmeli. Hükümet de neden olduğu bu görülmemiş durum için istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Cikotic, Karadağ'da nefret söylemlerini yayanların da cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

KARADAĞ'DAKİ OLAYDA TÜRKLERİN BAĞLANTISI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.