Kremlin Sarayı çalışanlarında koronavirüs tespit edildikten sonra kendini karantinaya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Duma'da milletvekillerinin seçimi için internet üzerinden oyunu verdi.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için oylama işlemi başladı.

OY VERME İŞLEMİ BUGÜN BAŞLADI

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bugünden itibaren üç gün sürecek oy verme işlemleri ilk önce ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve Çukotka Özerk Bölgesi'nde başladı.

Karantinadaki Vladimir Putin, seçimlerde internet üzerinden oy kullandı VİDEO

PUTİN, İNTERNET ÜZERİNDEN OY KULLANDI

Karantinadaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de parlamentonun alt kanadı olan Duma'da milletvekillerinin seçimi için internet üzerinden oy kullandı.

OY KULLANMA GÖRÜNTÜLERİNDE BİLGİSAYAR EKRANI GÖSTERİLMEDİ

Rusya liderinin oy kullanma anı Kremlin Sarayı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Putin’in oyunu kullanması sırasında bilgisayar ekranı gösterilmedi.

PUTİN, RUS VATANDAŞLARINI OYLAMAYA DAVET ETTİ

Daha sonra açıklama yapan Putin, “Bugün ülkemizde gerçekleşen 8’nci Duma milletvekilliği seçimleri için 3 günlük oylama başladı. Gördüğünüz gibi karantina koşulları altında vatandaşlık görevimi elektronik ortamda çevrimiçi olarak yerine getirdim. Bu oylama sistemi dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor ve Moskova'da defalarca kez kullanıldı. Artık Rusya Federasyonu’nun 7 bölgesinde yaşayan vatandaşlar da bu hizmeti kullanabilir” diyerek Rusya vatandaşlarını elektronik ortamda oylamaya davet etti.

MECLİS'TEKİ 450 SANDALYE İÇİN 14 PARTİ YARIŞIYOR

Rusya'da 19 Eylül Pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek olan seçimlerde Duma'daki 450 sandalye için 14 parti yarışıyor. Hem iktidarda bulunan hem de parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran Putin’in partisi olan Birleşik Rusya, parlamentoda milletvekilleri bulunan Komünist Parti ile Liberal Demokrat Parti ve Adil Rusya Partisi seçimlerde yine daha fazla milletvekili çıkarmak için yarışıyor. Ayrıca Elma Partisi, Yeni İnsanlar Partisi, Vatan ve Sosyal Adalet İçin Emekliler Partisi, Yeşiller Partisi, Gelişim Partisi, Sivil Platform, Özgürlük ve Adalet Partisi ve Yeşil Alternatif Partisi seçimlerde yüzde 5 barajını geçmeye çalışıyor.

SEÇİMLER 19 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Rusya’daki seçimler 19 Eylül akşamı sona erecek.