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    Karantinaya girmek istemeyen İrlandalı zorla götürüldü

    Türkiye'de tatil yaptıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı, kendi ülkesinde karantinaya girmek istemeyerek polislere zorluk çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:21
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    Karantinaya girmek istemeyen İrlandalı zorla götürüldü

    İrlanda'da yaşayan bir turist, Türkiye'de tatil yaptıktan sonra ülkesine geri döndü.

    Ülkede Türkiye-İrlanda uçuşlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu karantina uygulanırken, turist ise karantinaya girmeyi reddetti.

    POLİSLER ZORLA GÖTÜRDÜ

    Bunun üzerine polis müdahalesiyle karşılaşan turist, zorla bindirildiği araç ile karantina bölgesine götürüldü.

    İşte o anlar...

    Karantinaya girmek istemeyen İrlandalı zorla götürüldü

    Karantinaya girmek istemeyen İrlandalı zorla götürüldü #1

    Karantinaya girmek istemeyen İrlandalı zorla götürüldü #2

    Karantinaya girmek istemeyen İrlandalı zorla götürüldü #3

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