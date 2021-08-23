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- Karantinaya girmek istemeyen İrlandalı zorla götürüldü
Karantinaya girmek istemeyen İrlandalı zorla götürüldü
Türkiye'de tatil yaptıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı, kendi ülkesinde karantinaya girmek istemeyerek polislere zorluk çıkardı.
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 11:11
- Güncelleme : 23.08.2021 - 11:21
İrlanda'da yaşayan bir turist, Türkiye'de tatil yaptıktan sonra ülkesine geri döndü.
Ülkede Türkiye-İrlanda uçuşlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu karantina uygulanırken, turist ise karantinaya girmeyi reddetti.
POLİSLER ZORLA GÖTÜRDÜ
Bunun üzerine polis müdahalesiyle karşılaşan turist, zorla bindirildiği araç ile karantina bölgesine götürüldü.
İşte o anlar...
Karantinaya girmek istemeyen İrlandalı zorla götürüldü