Karısıyla 20 yıl konuşmadı: Japon kocanın sebebi şaşırttı

Konuşmayı reddeden bir partnerle evli olmak ne kadar da zordur...

Nara bölgesinden bir Japon çift, bunu ciddi olarak yaşadı.

Otou Katayama ve eşi Yumi'nin ilişkisi 20 yıl süren zorlu bir dönemden geçti.

Adam, aynı evde yaşamalarına rağmen karısıyla onlarca yıl görüşmedi.

Yumi Katayama, eşiyle sohbet etme çabalarına rağmen, sürekli olarak samimi tepkiler alamıyordu.

Bunun yerine, kocası onayını veya onaylamamasını homurdanmalar ve baş sallamalar gibi sözsüz sinyallerle iletiyordu.

Üstelik çift boşanmak yerine 3. çocuğu bile yaptı.

SEBEBİ "KISKANÇLIK"

Katayama'nın sessizliğinin ardındaki sebep ise daha da şaşırtıcı.

Katayama, karısından yeterli ilgi görmediğine inanıyordu. Adam, karısının tüm ilgisinin çocuklarına yönelik olduğunu düşünüyordu.

İlk başta bu durumdan sadece somurtuyordu. Ama sonradan bu, çocuklarını ve çocuklarının yetiştirilmesiyle çok ilgilenen karısını kıskanmaya dönüştü.

ÇOCUKLAR EL ATTI

Japon çiftin artık yetişkin olan çocukları evdeki durumla ilgili nihayet bir şeyler yapmaya karar verdi.

Ebeveynleri arasındaki anlaşmazlığı çözmelerine yardımcı olması için bir TV programına başvurdular.

Bir televizyon programı sayesinde karı koca 20 yıl sonra nihayet birbirlerine laf attılar.

SONUNDA BARIŞTILAR

Başta oldukça zorlanan Otou Katayama, sonunda sessizliğini bozdu.

Eşine yıllarca süren sessizliğiyle onu üzdüğünü kabul etti.

Zorluklara rağmen yanında olduğu için Yumi’ye teşekkür etti.

Yumi ise gözyaşları içinde yıllardır beklediği bu anı yaşadı. Böylece tam 20 yıl süren sessizlik, canlı yayında sona erdi.

