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    Katalonya özerk yönetim parlamentosundan YPG/PKK kararı

    Katalonya özerk yönetim parlamentosundan YPG/PKK kararı

    YPG/PKK terör örgütünün sözde özerk yönetim ilan ettiği bölge, Katalonya özerk yönetim parlamentosu tarafından tanındı.
    • AA
    • 22.10.2021 - 03:19
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 03:42
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    Katalonya özerk yönetim parlamentosu terör örgütü YPG/PKK hakkında yeni bir karar aldı.

    İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim parlamentosu, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde özerk yönetimi tanıdı.

    "Katalonya'nın Kürdistan'ın yeniden inşası konusundaki taahhüdü" başlıklı tasarı, Katalonya özerk yönetim parlamentosunda oylandı.

    Katalonya özerk yönetim parlamentosundan YPG/PKK kararı #1

    TASARI OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

    Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden, iktidardaki koalisyon partilerinden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Katalonya için Birlik (Junts) ile dışarıdan destek aldığı Halk Birliği Adaylığı (CUP) ve aşırı sol görüşlü Catalunya en Comu-Podem (ECP) partilerinin sunduğu ortak tasarı, parlamentodaki oylamada kabul edildi.

    Katalonya özerk yönetim parlamentosundan YPG/PKK kararı #2

    YPG/PKK'YA DAYANIŞMADA BULUNDULAR

    Tasarıda yer alan 4 maddeden birinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde özerk yönetimi de tanıyan Katalonya özerk yönetim parlamentosu, "Katalan kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini bu yönetimle kurumsal ilişkiler kurmaya ve dayanışma göstermeye" çağırdı.

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