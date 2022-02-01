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    Katar: ABD - İran yakınlaşması için çalışıyoruz

    Bakan Al Sani, "Tahran ve Washington arasında bakış açılarını yakınlaştırmak için açık kanallardan istifade ediyoruz" dedi.
    • AA
    • 01.02.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 14:15
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    Katar: ABD - İran yakınlaşması için çalışıyoruz

    Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

    El Cezire'ye konuşan Bakan Al Sani, Emir Temim ile Biden görüşmesinde "İran'la nükleer müzakereler, Afganistan meselesi ve küresel enerji kaynakları" konularının ele alındığını aktardı.

    Bakan Al Sani, şöyle devam etti:

    "TAHRAN VE WASHINGTON ARASINDA..."

    "Tahran ve Washington arasında bakış açılarını yakınlaştırmak için açık kanallardan istifade ediyoruz. İran'ın nükleer meselesinde anlaşmaya varmak bizim için önemli çünkü bu, bölgenin istikrarı için önemli bir faktör. İran tarafını bölge ülkeleriyle olumlu girişimlerde bulunmaya teşvik ediyoruz."

    Katar: ABD - İran yakınlaşması için çalışıyoruz #1

    KÜRESEL ENERJİ MESELESİ

    Enerji meselesine de değinen Şeyh Al Sani, küresel enerji konusunun kısa vadede çözülmesinin mümkün olmadığını, bu konuda toplu çalışmak gerektiğini kaydetti. Katar'ın, görüşmede ABD'ye enerji konusundaki görüşünü ilettiğini aktaran Dışişleri Bakanı detay vermedi.

    Katarlı Bakan son olarak, Biden'ın Katar'ı "NATO üyesi olmayan büyük ortak" olarak tanımasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü yansıttığını, ortaklık için daha fazla fırsat oluşturduğunu vurguladı.

    Katar: ABD - İran yakınlaşması için çalışıyoruz #2

    ŞEYH TEMİM-BIDEN GÖRÜŞMESİ

    ABD Başkanı Joe Biden ve Katar Emiri Şeyh Temim, dün Beyaz Saray'da bir araya gelerek, İran nükleer dosyası, küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması ve Afganistan dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu görüşmüştü.

    Biden, görüşme öncesi yaptığı basın açıklamasında, Doha ve Washington arasında son 50 yılda derinleşen stratejik ortaklığın bir nişanesi olarak Katar'ı "NATO üyesi olmayan büyük ortak" olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.


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