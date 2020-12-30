Katar, Alman batarya firmasının yüzde 12'lik hissesini satın aldı

Katar Varlık Fonu, enerji depolama ve batarya şirketi Fluence ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.

Katar'ın ülkemize yaptığı yatırımlarını diline dolayan muhalefeti üzecek bir gelişme yaşandı.

Alman firması Siemens'in ortak girişimi olan batarya şirketi Fluence, Katar Varlık Fonu ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Anlaşmayla birlikte Katar Yatırım Kurulu, Fluence’in yüzde 12 hissesine sahip olacak ve böylece şirketin değeri de 1 milyar dolar olarak belirlenecek.

KATAR, SİEMENS'İN BATARYA ŞİRKETİNİN YÜZDE 12'SİNİ ALDI

Siemens ve AES ise şirket başına yüzde 44 hisse bulundurmaya devam edecekler.

AES CEO’su Andres Gluski, anlaşma ile ilgili “Bu şirketi yükseltme ve halka arz etme stratejimizde bu bir adım daha demek.” dedi.

Yatırımla birlikte Fluence, enerji depolama operasyonlarını büyütecek ve enerji piyasasında batarya kullanımındaki verimliliği artıracak bir yazılım geliştirecek.

KÜRESEL ENERJİ DEPOLAMA SEKTÖRÜNDE PATLAMA YAŞANMASI BEKLENİYOR

Güneş panelleri ve rüzgâr tribünlerinden üretilecek enerjinin depolanması ihtiyacıyla birlikte küresel enerji depolama sektörünün gelecek yıllarda patlama yaşaması bekleniyor.

Öte yandan Katar Varlık Fonu, kasım ayının sonunda Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesini 200 milyon dolara satın almıştı.