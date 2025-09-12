Katar Başbakanı Al Sani: İsrail'in saldırısı, haince bir hedef almadır

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

"KİBİR VE GÜÇ SARHOŞLUĞU İÇİNDELER"

İsrail saldırısını "haince bir hedef alma" olarak nitelendiren Al Sani, bunun bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

"Katar'a yönelik saldırı, radikal bir hükümet tarafından bir devletin egemenliğinin ihlali anlamına geliyor ve uluslararası toplumu da büyük bir sınava tabi tutuyor." ifadesini kullanan Al Sani, İsrailli liderlerin, kendilerine verilen "dokunulmazlık garantisi" nedeniyle "kibir ve güç sarhoşluğu" içinde olduklarını kaydetti.

Al Sani, ülkesinin insani ve diplomatik rolünü tereddüt etmeden sürdüreceğini, egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve meşru yanıt hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

"MASUMLARIN KANINA BULANMIŞ HAYDUT BİR YÖNETİM"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de İsrail hükümetini, "masumların kanına bulanmış haydut bir yönetim" olmakla suçladı.

Safedi ayrıca İsrail'in "aşırılık ve nefrete dayanan, uluslararası hukuku hiçe sayan, kendini hukukun üstünde gören, ırkçı bir ideolojiyi dayatmak ve yayılmacı hedeflere ulaşmak için zulmü esas alan, bölgede ve dünyada barış ve güvenliği tehdit eden bir yapı" olduğunu kaydetti.

"Uluslararası toplumun, İsrail'in böbürlenmesini dizginlemek ve tüm bölgeyi, felaket yaratacak eylemlerinden korumak için derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmesinin zamanı geldi." diyen Safedi, BM Güvenlik Konseyine, insani değerlerin ve uluslararası hukukun hiçbir ayrımcılık olmaksızın uygulanması gerektiği inancını yeniden tesis etmek için uluslararası insancıl hukukun güvenilirliğinden geriye kalanların korunması çağrısında bulundu.

"İSRAİL'İN KATAR'A YÖNELİK PERVASIZ SALDIRGANLIĞI ONA BARIŞ SAĞLAMAYACAK"

Safedi, saldıranın dokunulmazlık hakkının bulunmadığını ve hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığını vurgulayarak, çatışmanın bölgenin kaderi olmadığını, adil bir barışın mümkün ve bunun herkesin ortak hedefi olduğunu dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş da "İsrail'in Katar'a yönelik saldırısı, Katar'ın egemenliğine ve Körfez ülkelerinin güvenliğine yönelik açık bir ihlaldir." dedi.

"İsrail'in Katar'a yönelik pervasız saldırganlığının, ona barış sağlamayacağını" ifade eden Gargaş, bunun "savaşın sona erdirilmesi ve barışa ulaşma şansını baltaladığını" kaydetti.

"YA ONLARI SINIR DIŞI EDERSİNİZ YA DA ADALETE TESLİM EDERSİNİZ"

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu bugün de Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef alacaklarını yinelemişti.