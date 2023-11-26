Katar: İnsani aranın uzatılmasına dönük siyasi düzeyde görüşmeler var Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el-Hatır, Hamas ile İsrail arasında varılan insani aranın uzatılması için siyasi düzeyde müzakereler yürütüldüğünü belirtti.

AA

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılar, sivil katliama ve işgale dönüştü.

Hamas'ın baskınında rehin alınan 240 israilli ve yabancı uyrukluyu kurtarma bahanesiyle düzenlenen saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde büyük yıkım meydana geldi.

15 binden fazla Fİlistinlinin katledildiği saldırılar boyunca 1 milyondan fazla sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ile Hamas arasında arabulucular vasıtasıyla gerçekleştirilen rehine takası görüşmelerinde, insani ara şartıyla anlaşma sağlandı.

Yardımlara ilişkin bilgi verdi

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el-Hatır, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, yardım girişleri ve insani aranın uzatılmasına ilişkin bilgi verdi.

Yardım girişlerinde iyileşme olsa da bunun yeterli olmadığını kaydeden Hatır, bunun sebepleri arasında da lojistik yetersizlikler, farklı ülkelerin yardım göndermiş olması, teftiş noktalarının çokluğu ve İsrail'in getirdiği engellerin yer aldığını dile getirdi.

"Görüşmeler olumlu devam ediyor"

İnsani aranın uzatılması için yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Hatır, siyasi düzeyde insani aranın uzatılması için müzakereler yürütüldüğünü, koordinasyon ve lojistik düzeyde de Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır tarafıyla görüşmelerin olduğunu kaydetti.

"Yardıma hazırız"

Yardım girişlerinde yaşanan lojistik sıkıntılar ve yardım tırlarının sayısına getirilen kısıtlamalar nedeniyle çok fazla yardımı bir defada göndermenin bir faydası olmadığını, özellikle tıbbi yardımlarda bu durumun, malzemelerin bozulmasına neden olduğunu vurgulayan Hatır, bağışçı ülkelerin de gerektiğinde yardıma hazır olduklarını ilettiklerini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)