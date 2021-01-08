Katar: Körfez anlaşması Türkiye ile ilişkilerimizi değiştirmeyecek

Doha yönetiminden yapılan açıklamada, Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmanın diğer ülkelerle ilişkileri etkilemeyeceği belirtildi.

Körfez'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması ve hava sahalarını Doha'ya kapatmasıyla başlayan kriz, geride bıraktığımız salı günü sona erdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne şahsen katıldı.

Zirvenin ardından gözler, aralarında stratejik anlaşmalar bulunan Türkiye-Katar ilişkilerine çevrildi.

KATAR'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Financial Times'a yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin esas olarak ülkenin egemen kararı ve ulusal çıkarıyla şekillendiğini söyledi.

Al Sani, "Katar'ın Suudi Arabistan ve müttefikleriyle yaptığı anlaşma, Türkiye ile ilişkileri değiştirmeyecek. (Anlaşmanın) Başka bir ülkeyle ilişkimiz üzerinde hiçbir etkisi yok." dedi.

"BAE, ANKARA-DOHA İLİŞKİLERİ NEDENİYLE TEMKİNLİ"

Al Sani, anlaşma sonucunda bütün devletlerin kazanan olduğunu ancak tam bir uzlaşmanın zaman alabileceğini kaydederek, Körfez krizine dahil olan diğer ülkelerin de Suudilerle aynı siyasi iradeye sahip olmalarını umduğunu belirtti.

Analistler, Katar ile Türkiye arasında gelişen ilişkiler nedeniyle BAE'nin Körfez anlaşmasına mesafeli olduğunu söylüyor.

KÖRFEZ'DEKİ KRİZİ SONLANDIRAN ZİRVE

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Temim bin Hamed Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, koronavirüse rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Prens Selman, Katar Emiri'ni samimi bir şekilde karşılayarak kucakladı ViDEO

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.