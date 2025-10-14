Katar medyası, İsrail'in, 45 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç'a teslim ettiği öne sürdü Katar medyasının sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İsrail, 45 Filistinli mahkumun cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti.