Katar medyası, İsrail'in, 45 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç'a teslim ettiği öne sürdü

Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması sonrası esir takası süreci devam ediyor.
İsrailli esirlerin cenazelerini arama çalışmaları devam ederken, İsrail hapishanelerinde ölen mahkumların cenazelerinin de iade edilmesi bekleniyor.
45 FİLİSTİNLİ MAHKUMUN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ
Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İsrail, 45 Filistinli mahkumun cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti.
Haberde, cenazelere ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı aktarıldı.
Cenazelerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nasır Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.
DÜN DE ESİR TAKASI YAPILDI
İsrail ile Hamas, dün ateşkes anlaşması kapsamında esir takası yapmıştı.
Hamas'ın 20 canlı esiri serbest bırakmasının ardından İsrail de bin 968 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı.