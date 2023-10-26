Katar'da İsrail'e casusluk yapan 8 eski deniz subayına idam cezası Katar yargısı, 2022 tarihinden itibaren İsrail adına casusluk suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı 8 eski deniz subayını idama mahkum ettiğini açıkladı.

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Hindistan donanmasının eski mensubu 8 Hint subayı Ağustos 2022'de bir denizaltı projesiyle ilgili İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Katar'da tutuklandı.

Tutuklanan subaylar ilk kez mart ayında mahkemeye çıkarıldı.

Bunun ardından Katarlı yetkililer, elllerinde eski Hint donanma personellerinin İsrail'e casusluk yaptığı iddiasına ilişkin deliller bulunduğu belirtti.

8 eski deniz subayı idama mahkum edildi

Hindistan'ın NDTV televizyonuna göre, konuya ilişkin bir gelişmeyi aktardı.

Katar yargısının, İsrail adına casusluk suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı 8 eski deniz subayını idama mahkum ettiği bildirildi.

Hindistanlı eski deniz subaylar denizaltı projesinde çalıştı

İdama mahkum edilen Hindistanlı eski deniz subaylarının Katar'ın yürüttüğü bir denizaltı projesinde çalıştığı ifade edildi.

"İdam kararı bizi derinden sarstı"

Kararı, "şoke edici" olarak nitelendiren Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İdam kararı bizi derinden sarstı. Ayrıntılı kararı bekliyoruz. Aile üyeleri ve hukuk ekibiyle temas halindeyiz ve tüm yasal seçenekleri araştırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hindistan donanmasının eski mensubu 8 Hint subayı Ağustos 2022'de bir denizaltı projesiyle ilgili İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Katar'da tutuklanmıştı.