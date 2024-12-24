İHA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor...

İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alırken Katar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Katar’dan İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin Mısırlı, Katarlı ve Amerikalı arabulucularla iş birliği içerisinde başkent Doha'da devam ettiğini bildirdi.

El-Ensari, ateşkesin Noel'den önce sağlanacağına dair söylentilerin “spekülasyon” olduğunu söylerken, “Bir anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız" ifadesinde bulundu.

SURİYE'YE YAPTIRIM DEĞERLENDİRMESİ

Basın toplantısında uluslararası topluma Suriye’ye yönelik yaptırımların mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulunan el-Ensari, şu ifadelerde bulundu: