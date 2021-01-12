Katar'dan, S.Arabistan'ın Türkiye ile ilişkileri için arabuluculuk mesajı

Katar'dan, S.Arabistan'ın Türkiye ile ilişkileri için arabuluculuk mesajı

Doha, Ankara ve Riyad'ın uygun görmesi halinde iki yönetim arasında arabulucu olabileceklerini söyledi.

Suudi Arabistan ve müttefikleriyle normalleşen Katar, Riyad ile Türkiye ve İran arasında arabulucuk mesajı verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü'nde konuştu, gündeminde Suudi Arabistan'ın Türkiye veya İran ile ilişkileri vardı.

Kahtani, Katar'ın Suudi Arabistan-Türkiye veya Suudi Arabistan-İran arasındaki gerilimleri hafifletme ve arabuluculuk yapması konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"İKİ ÜLKE UYGUN GÖRÜRSE..."

"Bu durum, uluslararası ilişkilerde temel bir ilke olan rıza ilkesine dayanmaktadır. İki ülke, Katar'a arabuluculuk rolünü uygun görürse bu mümkündür."

"DOSTANE İLİŞKİLER HERKESİN ÇIKARINADIR"

Kahtani, "Suudi Arabistan, Türkiye ve İran gibi bölgenin önemli ve büyük ülkeleri arasında dostane ilişkilerin olması herkesin çıkarınadır." şeklinde konuştu.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI: KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENMEK İSTİYORUZ

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında 8 Ocak'ta Katar merkezli Al Jazeera kanalına açıklama yaparak, Türkiye için "stratejik müttefikimiz" ifadesinin ardından Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında köprü kurmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerine katkı yapmak istediklerini belirten Al Sani, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye ve diğer bazı ülkelerin ikili anlaşmazlıkları oluyorsa bunların Katar ile ilişkilendirilmemesi gerekir. Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar'ın bir köprü görevini görmesi istenirse bundan memnuniyet duyarız, Katar zaten her konuda bu rolü üstleniyor."





KÖRFEZ KRİZİNİ SONLANDIRAN ZİRVE

Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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