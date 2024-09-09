Kate Middleton kanser tedavisini tamamladığını duyurdu

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İngiltere uzun zamandır Galler Prensesi Kate Middleton ve Kral Charles'ın hastalığını konuşuyor..

42 yaşındaki Prenses'ten iyi haber geldi.

Middleton, kemoterapi tedavisinin tamamlandığını açıkladı.

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın X hesabından paylaşılan yaklaşık 3 dakikalık videoda, Kate Middleton, kemoterapi tedavisini tamamladıktan sonra odak noktasının "kanserden uzak kalmak" olduğunu belirtti.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARLA DUYURDU

Galler Prensesi, bu gelişmeyi, eşi Prens William ve çocuklarıyla Norfolk'ta özel zaman geçirirken çekilen ve kendisi tarafından seslendirilen video aracılığıyla duyurdu.

"İNANILMAZ DERECEDE ZOR GEÇTİ"

Kate Middleton, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son 9 ay bir aile olarak bizim için inanılmaz derecede zor geçti.



Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebiliyor ve biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda ilerlemenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.