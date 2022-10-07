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    Kate Middleton'a İrlanda ziyareti sırasında tepki

    40 yaşındaki Galler Prensesi, "Kendi ülkenizde olsanız daha iyi olurdu" şeklindeki tepkiyle karşı karşıya kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 11:22
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    Kate Middleton'a İrlanda ziyareti sırasında tepki

    Galler Prensi William, Prenses eşi Kate Middleton ile birlikte Kuzey İrlanda'ya gitti.

    William ve Kate, burada kendileri için toplanan kalabalığı selamladı.

    Halkla diyalog kuran 40 yaşındaki Kate, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

    "Kendi ülkenizde olsanız daha iyi olurdu"

    Prenses'in elini sıkan bir İrlandalı, "Tanıştığıma memnun oldum ama kendi ülkenizde olsanız daha iyi olurdu." dedi.

    Bunun üzerine Kate, kendisine tepki gösteren kişiye gülerek yanıt vermeyi tercih etti.

    "İrlanda İrlandalılara aittir"

    Söz konusu kişi, "İrlanda İrlandalılara aittir" diyerek tepkisini sürdürdü.

    Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerini, İngiltere'den ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi savunan Sinn Fein kazanmıştı.

    Kate Middleton'a İrlanda ziyareti sırasında tepki ViDEO

    İngiltere'den ayrılığı savunuyorlar

    İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (İRA) siyasi kanadı olduğu değerlendirilen Sinn Fein, İngiltere'den ayrılarak AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi savunuyor.

    AA'da yer alan bilgiye göre, partinin Başbakanlığı ele geçirmesinin, İrlanda birliği konusunda bir referandum olasılığını artıracağı değerlendiriliyor.

    Kate Middleton a İrlanda ziyareti sırasında tepki #1


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