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    Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio’ya: Birbirimize bağlı olacağız

    Leonardo DiCaprio hakkında konuşan Kate Winslet, yakışıklı oyuncu ile yeniden bir araya geldiğinde gözyaşlarına boğulduğunu itiraf ederek, “Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 17:22
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    Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio’ya: Birbirimize bağlı olacağız

    Titanik filminin başrollerinden Kate Winslet, üç yıl görüşemedikten sonra Leonardo DiCaprio'yla yeniden bir araya geldiğinde gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

    “GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM”

    Buluşma anlarından bahseden Emmy ödüllü oyuncu, “Gözyaşlarına boğuldum. Onu hayatımın yarısı kadar süredir tanıyorum.” dedi.

    46 yaşındaki oyuncu, “Kendimi New York'ta bulmuşum ya da o Londra'daymış da yemeğe çıkıp ya da kahve içip arayı kapatma şansımız olmuş gibi değil.” diye konuştu.

    Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio’ya: Birbirimize bağlı olacağız #1

    “O BENİM ARKADAŞIM, ÇOK YAKIN ARKADAŞIM”

    DiCaprio için “Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız” sözlerini sarf eden oyuncu şöyle devam etti:

    “Ülkelerimizden ayrılamadık. Dünya çapındaki çok fazla arkadaşlık gibi biz de koronavirüs yüzünden birbirimizi özledik. O benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım.”

    Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio’ya: Birbirimize bağlı olacağız #2

    Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio’ya: Birbirimize bağlı olacağız #3

    Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio’ya: Birbirimize bağlı olacağız #4

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