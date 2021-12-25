Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio’ya: Birbirimize bağlı olacağız

Leonardo DiCaprio hakkında konuşan Kate Winslet, yakışıklı oyuncu ile yeniden bir araya geldiğinde gözyaşlarına boğulduğunu itiraf ederek, “Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız” dedi.

Titanik filminin başrollerinden Kate Winslet, üç yıl görüşemedikten sonra Leonardo DiCaprio'yla yeniden bir araya geldiğinde gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

“GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM”

Buluşma anlarından bahseden Emmy ödüllü oyuncu, “Gözyaşlarına boğuldum. Onu hayatımın yarısı kadar süredir tanıyorum.” dedi.

46 yaşındaki oyuncu, “Kendimi New York'ta bulmuşum ya da o Londra'daymış da yemeğe çıkıp ya da kahve içip arayı kapatma şansımız olmuş gibi değil.” diye konuştu.

“O BENİM ARKADAŞIM, ÇOK YAKIN ARKADAŞIM”

DiCaprio için “Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız” sözlerini sarf eden oyuncu şöyle devam etti:

“Ülkelerimizden ayrılamadık. Dünya çapındaki çok fazla arkadaşlık gibi biz de koronavirüs yüzünden birbirimizi özledik. O benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım.”