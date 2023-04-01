Katil balina Lolita'nın 53 yıllık esareti bitiyor Floridaki bir akvaryumda tutulan, "Tokitae" olarak da bilinen katil balina Lolita'nın, 53 yıllık esaretin ardından yakalandığı Pasifik Okyanusu'na bırakılması planlanıyor.

AA & Ensonhaber

ABD’nin Florida eyaletindeki bir su parkında 1970 yılından getirilen katil balina Lolita’nın taşınması sürecine ilişkin anlaşmayı Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts’un sahibi Jim Irsay, akvaryumun yeni sahibi Eduardo Albor ve hayvan hakları örgütü Friends of Toki'nin (Lolita) kurucusu Pritam Singh duyurdu.

Balık tutması öğretilecek

Uçakla Washington ile Kanada arasındaki sulara taşınması planlanan Lolita'ya ilk aşamada büyük bir ağın içinde yüzerken eğitmenler ve veterinerler tarafından balık tutma becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

Maliyeti 20 milyon doları bulacak

Anlaşmada, Lolita'nın ait bulunduğu Pasifik'e taşınması için gereken sürenin 18 ila 24 ay olduğu, taşıma maliyetinin ise 20 milyon dolara ulaşabileceği kaydedildi.

Lolita'nın çevresine alışana kadar 24 saat gözetim altında tutulacağı, akvaryum bakıcılarının onu yolculuğa hazırladığı bildirildi.

Irsay, duygularını, "Lolita'nın özgürlük yolculuğunun bir parçası olduğum için heyecanlıyım. Lolita'nın serbest sulara ulaşmak istediğini biliyorum." ifadeleriyle paylaştı.

80 yıl yaşayabiliyor

Katil balina diye de bilinen orkalar, yunus ailesinin en büyük üyesi. Bu hayvanlar 80-90 yıl yaşayabiliyor ve bütün hayatları boyunca aileleriyle kalıyor.

Balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpekbalıklarıyla beslenen orkalar 2005'te nesli tehlikedeki bir tür olarak kabul edildi.