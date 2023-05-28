Katılımcı sayısı 40 bini geçecek! İsviçre'de 3. Türk Kültür Festivali yapılıyor İsviçre'nin Zürih kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Kültür Festivali'ne, ülkede yaşayan Türkler yoğun ilgi gösteriyor.

AA

Türklerin yoğun ilgi gösterdiği İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen Türk Kültür Festivali, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

İsviçre Türk Diyanet Vakfının Zürih'in Dielsdorf bölgesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen festivalin ilk gününde mehteran gösterisi yer aldı.

Hacivat ile Karagöz oyunu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) katkılarıyla TRT Çocuk'un sevilen dizisi "Rafadan Tayfa"nın gösterisi ve halk oyunları gösterileri ile ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

Festival alanına yöresel yemek ile alışveriş yerlerinin yanı sıra çay bahçesi, mescit ve çocuklar için oyun alanları kuruldu.

Türk yemekleri tanıtıldı

Alanda Türk kültürünü yansıtan geleneksel Türk yemeklerinin yer aldığı stantlar da açıldı.

"Bu yıl katılımcı sayısı 40 bini geçecek gibi gözüküyor"

Festivale katılan Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, geçen yıl da bu festivale katıldığını hatırlatarak şöyle konuştu: