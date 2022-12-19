Katolik Kilisesi, Trump destekçisi rahibi afaroz etti

Vatikan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen bir rahibin görevine son verdi.

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'dan tartışmalı bir karar daha çıktı.

Kilise ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen bir rahibin görevine son verdi.

BBC'nin haberine göre, Vatikan'ın Washington Büyükelçiliği, rahip Frank Pavone hakkındaki kararını ABD'deki Katolik Kilisesi Piskoposluğu'na iletti.

Başpiskopas Cristophe Pierre'nin konuya dair açıklamasında, Pavone'nin eylemlerinin haklı gerekçelerinin bulunmadığına karar verildiği vurgulanarak görevine son verildiği kaydedildi.

Ceninle fotoğrafı gündem olmuştu

Kürtaj karşıtı Priests for Life grubunun liderliğini yapan Pavone, kürtaj yapılmış bir ceninle çektiği videolarla gündeme gelmişti.

Trump desteğini gizlemedi

Öte yandan, Pavone, kürtaj karşıtı eylemlerinin yanı sıra Trump yanlısı paylaşımlarıyla da tartışmaların odağı haline gelirken Katolik Kilisesi yetkilileriyle gerilim yaşıyordu.

Pavone, tepki çeken sosyal medya paylaşımlarından birinde ise "Vatikan yetkilileri ahlaksızlığı ve inanç emanetinin inkarını teşvik ediyor ve rahipler cinsiyet karmaşasını teşvik ediyor, hayatları mahvediyor... Kötülük." ifadelerini kullanmıştı.