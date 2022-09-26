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    Kazakistan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz

    Astana'dan yapılan açıklamada, devletlerin egemen eşitliğinin savunulduğu vurgulandı.
    • 26.09.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 12:12
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    Kazakistan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz

    Ukrayna'nın doğusunda düzenlenen referandumlara ilişkin Kazakistan'dan açıklama geldi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.

    Rusya'nın referandumlarına tepki

    Smadiyarov, Rusya’nın Ukrayna’da planladığı referandumlara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

    ​​​​​​​Sözcü Smadiyarov, açıklamasında, şu şekilde konuştu:

    "Devletlerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz"

    “Kendi başına bağımsızlığını ilan eden Luhansk ve Donetsk gibi devletler ile Zaporijya ve Herson bölgelerindeki askeri idarelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin düzenledikleri referandumlar konusunda Kazakistan, devletlerin toprak bütünlüğü, egemen eşitliği ve barış içinde bir arada yaşamalarını savunuyor.”

    Tokayev: Donetsk ve Luhansk'ı tanımayacağız

    AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, daha önce Kazakistan’ın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımayacağını açıklamıştı.

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